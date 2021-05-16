Такие самолеты, как Shenyang J-16D, говорят о том, что Народно-освободительная армия Китая заинтересована в разработке специализированных самолетов, которые предложат военным полный спектр средств ведения воздушного боя, пришёл к выводу автор издания The National Interests Себастьян Роблин.

Палубный самолёт радиоэлектронной борьбы ВМС США EA-18G Growler является одним из небольшого числа типов военных самолетов, предназначенных для создания помех и потенциального уничтожения вражеских радаров, которые могли бы направлять смертоносные ракеты класса “земля-воздух” против дружественных самолетов. Эта миссия известна как подавление ПВО противника (SEAD). В принципе, если военно-воздушные силы хотят атаковать противника с современными зенитными средствами защиты, необходимо использовать тактику подавления ПВО. В противном случае избежать больших потерь не получится.

Growler спроектирован на базе истребителя F-18 Super Hornet. Как отмечают создатели, его скорость и маневренность повышены, не говоря уже о мощном вооружении на борту. Это позволяет Growler обеспечить дополнительную огневую мощь при выполнении миссий. К тому же с их помощью истребители могут подобраться ближе к вражеским системам ПВО.

Закончив восхищаться американским оригиналом, Роблин переходит на упрёки в сторону китайских инженеров. Себастьян пишет, что они никогда не были «слишком горды», отмечая, что двухдвигательный реактивный самолёт Shenyang J-11 является копией российского многоцелевого истребителя Су-27 “Фланкер”. И теперь у Поднебесной есть «собственный Growler».

В частности, речь идёт о китайском истребителе Shenyang J-16 (Red Eagle), который фактически является адаптированной копией российского Су-30МКК «Фланкер». Двухместный Red Eagle примерно сопоставим с американским F-15E.

Вариант J-16D – “D” в обозначении происходит от китайского слова “электронный”. J-16D имеет тридцатимиллиметровые пушки и инфракрасный сканер! Вдоль фюзеляжа имеется несколько новых антенн и конформных средств радиоэлектронной борьбы. Используется продвинутый радар AESA. На крыльях расположены электромагнитные датчики, которые могут анализировать частоты радаров и помогать определять положение радиолокационных устройств – данные, крайне полезные как для создания помех в работе радаров, так и для их уничтожения.

На этом достоверные сведения заканчивается и дальше автор, по собственному признанию, пускается в «правдоподобные спекуляции» на основе крупиц официальной информации от НОАК. Себастьян убеждён, что попытка преуспеть в возможностях истребителя борьбы с радиолокационными радарами приводит к тому, что на борту остаётся крайне мало места для размещения достаточных по мощности орудий. Среди возможных ракет, которые могут быть размещены на Shenyang J-16D, допускаются CM-103 с 79-килограммовой боеголовкой, YJ-91 с увеличенной дальностью полёта и LD-10 ARM, являющаяся модернизацией зенитной ракеты PL-12.

Свои выводы Роблин сформировал в том числе и на основе анализа другого китайского истребителя-бомбардировщика с возможностями радиоэлектронной борьбы. Речь о JH-7 Flying Leopard. Эти самолёты развивают максимальную скорость 2100 км/час и подходят для дальних операций. При этом «Летающий Леопард» может нести около 9000 кг боеприпасов, в том числе противо-радарных ракет. Тем не менее, Flying Leopard не хватает интегрированных средств радиоэлектронной борьбы, что делает их достаточно ограниченными в использовании.

А вот в этой китайской статье утверждается, что JH-7ss (одна из модернизированных версий JH-7 Flying Leopard), использующий комбинацию противолокаторных ракет YJ-91 и радиоэлектронных орудий, станет «кошмаром» для кораблей, оснащенных системой Aegis. Конечно, использование радиолокационных помех само по себе не является автоматической “кнопкой победы” против ПВО. Тем не менее, помехи действительно ухудшают их эффективное радиолокационное обнаружение и дальность нападения, что делает рой атакующих ракет или самолетов более вероятным для подавления обороны.

При этом Пекин не заинтересован в иностранных войнах в настоящее время. Однако власти явно стремятся изменить военный баланс сил в Тихом океане.