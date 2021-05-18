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Если ситуация в Восточной Европе обострится, НАТО может начать многодоменную операцию против российского Калининграда, сообщает американское издание The National Interest. Авторы уверены, что у Пентагона уже готов план такой атаки.

Первыми в дело вступят специалисты по кибернетическим операциям. Они заглушат связь и сделают все возможное, чтобы заблокировать электронные системы управления российским вооружением. После этого в дело вступят бомбардировщики, боевые корабли и мотострелковые части Североатлантического альянса.

По предположению экспертов, публикацию которых перевел портал “ПолитРоссия”, все подразделения откроют огонь по Калининграду крылатыми ракетами. Эта версия ранее подвергалась сомнениям, но после учений, на которых американские B-52 отрабатывали ракетные удары, мнения специалистов изменились.

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