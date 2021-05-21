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Российские военные эксперты продолжают обсуждать публикацию в издании Newsweek о «секретной армии» США, которая якобы призвана проводить специальные операции в разных странах мира. На этот раз ее прокомментировал историк Виктор Огнев.

Он обратил внимание на то, что «армия», больше напоминающая обычную частную военную компанию, организовывалась на протяжении целого десятилетия. Он привел в пример хорошо известную ЧВК «Вагнера».

По словам эксперта, как только возникла необходимость, эта военная компания всего за два месяца набрала нужно число добровольцев. И при этом ей не потребовались многие миллионы долларов на фальшивые документы и оснащение.

Огнев считает, что может ЧВК «Вагнера» и не настолько сильно законспирирована, как пишет издание Newsweek об ее американском аналоге, но зато она реально воюет с террористами на территориях разных стран. «Секретная армия» США, в которую входят 60 тысяч бывших спецназовцев, либо создает видимость какой-то борьбы.

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