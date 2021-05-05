Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые исследователи геномы людей, которые дожили до 105 лет, чтобы понять, какие факторы человеческого организма отвечают за долгожительство. Издание Newatlas сообщило подробности о полученных результатах.

В ходе исследования выяснилось, что у всех долгожителей оказалось не менее 5 мутаций генов COA1 и STK17A. Первый из них обеспечивает взаимосвязь ядер клеток с митохондриями, которые в свою очередь отвечают за преобразование питательных веществ в энергию.

Второй ген восстанавливает в человеческом организме поврежденные участки ДНК. Поэтому его мутации положительно сказываются на продолжительности жизни.

Еще одним фактором ученые назвали полное или частичное отсутствие мутаций других важных генов. Благодаря этому человек даже после столетнего юбилея сохраняет ясный рассудок и гораздо меньше болеет. Что и обеспечивает продление срока его жизни.

По словам ученых, результаты исследования внушают оптимизм и позволяют надеяться на то, что когда-нибудь будет создано лекарство, способное продлевать жизнь.

Вам может понравиться

В сети дали ответ западным пользователям на критику субмарины “Дмитрий Донской”

Сюжет о российской субмарине «Дмитрий Донской», который появился на видеоблоге Defense News, спровоцировал оживленную дискуссию. Часть западных пользователей попыталась подвергнуть подлодку проекта 941 «Акула», однако подавляющее большинство подписчиков все же

Пашинян объявил о расширении военной базы РФ в Армении

На территории Армении появятся новые опорные пункты российской военной базы, которые помогут обеспечить безопасность страны, заявил Никол Пашинян. Информационное агентство «РИА Новости» цитирует слова главы армянского правительства о расширении базы

Итальянские ученые нашли причины долголетия некоторых людей

Ученые итальянского университета в Болонье изучили гены долгожителей и выяснили, по каким причинам некоторые жители страны доживают до 100 и более лет. Подробности об этом исследовании раскрыл профессор Клаудио Франчески.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 мая – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 5 мая – небольшая облачность, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 мая – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 мая – пасмурно, до 8 °C | Королев: погода, 5 мая – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 5 мая – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 5 мая – ясно, до 16 °C |