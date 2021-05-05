Ученые исследователи геномы людей, которые дожили до 105 лет, чтобы понять, какие факторы человеческого организма отвечают за долгожительство. Издание Newatlas сообщило подробности о полученных результатах.

В ходе исследования выяснилось, что у всех долгожителей оказалось не менее 5 мутаций генов COA1 и STK17A. Первый из них обеспечивает взаимосвязь ядер клеток с митохондриями, которые в свою очередь отвечают за преобразование питательных веществ в энергию.

Второй ген восстанавливает в человеческом организме поврежденные участки ДНК. Поэтому его мутации положительно сказываются на продолжительности жизни.

Еще одним фактором ученые назвали полное или частичное отсутствие мутаций других важных генов. Благодаря этому человек даже после столетнего юбилея сохраняет ясный рассудок и гораздо меньше болеет. Что и обеспечивает продление срока его жизни.

По словам ученых, результаты исследования внушают оптимизм и позволяют надеяться на то, что когда-нибудь будет создано лекарство, способное продлевать жизнь.