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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл оперативное совещание.

Как сообщается, на совещание были приглашены министр обороны Бени Ганц, начальник генштаба армии Израиля Авив Кохави, глава Совета нацбезопасности страны, а также главы «ШАБАК» и «Моссад». Совещание было организовано в комплексе «Кирия».

Согласно заявлению премьера, они дали оценку ситуации. Как он сообщил, «ХАМАС» и «Исламский Джихад» заплатят очень большую цену, но эта операция потребует некоторого времени.

Как отмечается, 10 мая произошло обострение конфликта на границе Израиля и сектора Газа. Согласно последним сведениям, со стороны Израиля погибли 9 человек, среди них один военнослужащий. Со стороны палестинцев погибли 174 человек, в том числе 47 детей.

Ранее политолог Камран Гасанов предположил, чем закончится противостояния Израиля и Палестины. Как он считает, Израиль не решится на наземную операцию.

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