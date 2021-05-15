Конфликт между Палестиной и Израилем продолжается почти неделю. Уже имеются сообщения о большом количестве убитых и раненых с обеих сторон, Израиль пока атакует лишь с воздуха и с использованием артиллерии, но готовит наземную операцию. Политологи и военные эксперты наперебой делают прогнозы и пытаются предугадать, чем это все закончится.

Так, политолог Камран Гасанов считает, что Израиль вряд ли решится на наземную операцию. Он опасается крупных жертв, которые обязательно будут, потому что в Палестине даже дети способны оказать вторжению жесткое сопротивление.

Если же Израиль решит атаковать Газу, то погибнет множество людей с обеих сторон. По мнению эксперта, который вспоминает столкновение 2005 года, число жертв будет исчисляться тысячами.

Эксперт также отмечает, что Израилю не потребуется много времени для завершения операции. Его войска с большими потерями, но довольно быстро уничтожат пусковые площадки для ракет. Кроме того, мирные палестинцы, подвергнувшиеся насилию, будут давить на ХАМАС и вынудят его прекратить ракетные обстрелы.