Журналист немецкого издания Die Welt Клеменс Вергин призвал США и НАТО к разработке стратегии, которая позволит осуществить противостояние в отношении России в Арктике.

Согласно заявлению журналиста, Россия, став председателем Арктического совета, будет усиливать здесь свои позиции. Как рассказал Вергин, Россия уже весьма увеличила своё военное присутствие в данном регионе. К примеру, всего лишь около двух лет назад Москва объявила о том, что в Арктике были построены или модернизированы 19 ВПП.

Вергин напомнил о трёх атомных подлодках России, которые в начале весны пробили лёд Арктики. Это, как он считает, говорит о притязаниях на Арктику, так как здесь весьма много природных ресурсов.

При этом, как считает Вергин, администрация Байдена не понимает, как остановить Москву. Поэтому он советует начать разработку стратегии, которая позволит сдержать Россию. В иной ситуации, как заявил Вергин, «Запад проснётся слишком поздно» и ему придётся мириться со свершившимся фактом, как это произошло с Крымом.

Недавно Вергин заявил, что Россия на несколько шагов опережает своих оппонентов. Речь идёт о строительстве газопровода “Северный поток-2”.