Конфликт между Россией и Соединенными Штатами по строительству «Северного потока-2» можно считать закрытой темой, уверен журналист немецкого издания Die Welt Клеменс Вергин. Однако теперь страны ждет еще более жесткое противостояние за арктический регион.

Вергин рассказал, что на прошлой неделе американский президент Джо Байден сбил с толку журналистов и заинтересованных политиков. Сперва он отказался от ограничительных мер в адрес оператора газопровода – компании Nord Stream 2 AG, возглавляемой Маттиасом Варнигом. Буквально на следующий день США заявили о санкциях в отношении других участников проекта.

Автор публикации считает, что эти меры уже никак не повлияют на строительство – газопровод вскоре будет достроен и введен в эксплуатацию. Но у России и Соединенных Штатов имеется еще одна очень сложная тема для обсуждения.

По словам Вергина, Россия опережает своего оппонента сразу на несколько шагов. Она продвигается вглубь арктической территории стремительными темпами, не оставляя конкурентам ни единого шанса. Именно поэтому Вашингтону уже сейчас нужно сформировать четкую позицию по северному региону планеты. В противном случае возникнет точно такая же ситуация, как и с «Северным потоком-2» – США будут вводить санкции, а затем откатывать их ввиду бесполезности.