Натовские силы в очередной раз потеряли российскую подлодку «Варшавянка» в Средиземном море, сообщает издание Avia.Pro. По словам авторов, именно из-за этого у берегов Сирии сейчас наблюдается столпотворение патрульных самолетов американских ВМС.

Никто точно не утверждает, что это «Варшавянка». Известно лишь, что не идентифицированная подлодка вышла из Тартуса, некоторое время двигалась на запад Средиземного моря, а затем бесследно исчезла.

Эксперты считают, что задачей субмарины является сопровождение авианосной ударной группы Королевского флота Великобритании, возглавляемой кораблем Queen Elizabeth, которая сейчас движется к Сирии.

Напомним, что раньше «Варшавянка» уже исчезала с радаров и радиолокаторов натовских кораблей и самолетов. Ее поиски так ничего и на дали до того момента, пока лодка не всплыла по собственной инициативе.