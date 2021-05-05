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Человек, который постоянно спит менее 6 часов, подвергает себя высокому риску развития деменции, уверены французские ученые. Они на протяжении четверти века проводили исследование, чтобы доказать этот факт научно, однако так и не смогли выявить причинно-следственную связь.

Эксперты из Франции провели анализ информации, полученной в ходе проводимого британскими учеными эксперимента. В нем принимали участие 7959 человек, которые с 1985 года сообщали авторам исследования продолжительность сна. Те, кто не мог контролировать себя, использовали акселерометры, которые позволяли точно определить, сколько времени спал испытуемый.

В результате выяснилось, что недостаток сна начинает влиять на развитие деменции в 50–60 лет. Если в этом возрасте человек спит менее 6 часов в сутки, причем делает это регулярно, у него повышается риск снижения когнитивных способностей. Именно поэтому нужно соблюдать правильный режим сна, чтобы избежать слабоумия.

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