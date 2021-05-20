Начиная с 17 мая, американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress одновременно осуществляют активные полеты в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Air Force Magazine – официальное издание Ассоциации ВВС США.

17 мая B-52 были отправлены на авиабазу Морон в Испании для развертывания оперативной группы бомбардировщиков, что сделало Европу третьим по счету районом операций, где действуют Stratofortress. Эта целевая группа из 2-го бомбардировочного крыла, постоянно дислоцирующегося на базе ВВС Барксдейл, штат Луизиана, будет участвовать в совместных и союзных тренировках в Европе и Африке.

За день до отправки в Испанию шесть B-52 из Барксдейла и с других развернутых баз провели «мероприятие по проецированию глобальной мощи» под названием Apex Charger, совершив одновременный полет в Арктике, Северной Америке, Западной Европе и Индии. Командование не уточнило сценарий, на котором было сосредоточено учение, заявив, что «эта миссия демонстрирует способность Министерства обороны командовать и контролировать свои бомбардировочные силы для выполнения любой поставленной задачи в любой точке мира в любое время».

Кроме этого, B-52 из США также направляются на Ближний Восток для боевых операций с авиабазы ​​Аль-Удейд, Катар, а также действует оперативная группа из B-52, развернутая на базе ВВС Андерсен, Гуам.

B-52 взяли на себя большинство бомбардировочных задач, поскольку Стратегическое командование ВВС США приостановила полеты всего флота бомбардировщиков B-1 Lancer от Rockwell для проверки выявленных проблем безопасностью полетов. Часть «Лэнсеров» уже вернулась в строй, но командование пока что не сообщает их точное количество.

Рост активности бомбардировщиков B-52, проявившийся в глобальном масштабе, привлек внимание и американского издания The National Interest. Но в их свежей статье, опубликованной 19 мая, предпочли «не заметить» текущих проблем с B-1 Lancer, а сделали вывод, что происходящее «свидетельствует об универсальности и надежности платформы» B-52 Stratofortress, который совершил свой первый полет около семидесяти лет назад.

По информации The National Interest, ВВС США отмечают, что развертывание целевых групп бомбардировщиков является регулярным явлением с 2014 года, и это дает Стратегическому командованию США возможность оценить и повысить готовность стратегических средств в Индо-Тихоокеанском регионе, а также обеспечивать постоянное и долгосрочное присутствие бомбардировщиков по всему миру.

«Военно-воздушные силы в настоящее время работают в сложной, динамичной, а иногда и в нестабильной глобальной среде безопасности», – пояснил полковник Марк Дмитришин, командующий 2-м бомбардировочным авиакрылом. «В нашу задачу входит регулярное проведение этих совместных и совместных операций по обеспечению безопасности между различными географическими боевыми командованиями и районами их операций».

Эти миссии демонстрируют стратегическую надежность и тактическую гибкость наших сил для решения сегодняшних проблем, – считает полковник Дмитришин. Он также добавил: «В качестве самолета, способного использовать широкий спектр ядерного и обычного оружия, доставляемого по всему континенту и использующего глобальные совместные общесистемные системы управления и контроля, B-52 остается общепризнанным символом гарантий Америки перед нашими союзниками и партнерами во всем мире».

В National Interest заключают: B-52 продолжают оставаться «рабочей лошадкой» для таких задач. Несмотря на то, что они появились еще в 1960-х годах, бомбардировщики все еще жизнеспособны и могут эффективно действовать в бою благодаря некоторым усилиям по техническому обслуживанию и поддержке. Более того, сегодняшний бомбардировщик B-52 был масштабно модернизирован до такой степени, что он стал почти полностью другим самолетом, чем был много лет назад, поскольку либо получил, либо скоро получит новые двигатели, внутренние отсеки для оружия, системы радиоэлектронной борьбы, разведку и другие сетевые технологии и датчики.