Внедрение автоматизации и электронных устройств на российских предприятиях и во всем мире в скором времени сделают неактуальными целый ряд профессий. Поэтому специалисты должны уже сейчас задумываться о получении новых навыков и дополнительной квалификации.

Так, по словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, в скором времени человечество не будет нуждаться в профессии водителя. На общественный транспорт установят автопилоты, которые будут уверенно вести автобусы, трамваи и троллейбусы по маршруту. Также грядет сокращение и среди пилотов самолетов – через некоторое время управлять воздушным лайнером сможет лишь один человек.

На электронные рельсы перейдет и бухгалтерия, поэтому соответствующая профессия в современном ее виде полностью исчезнет. Специалистам в данной сфере имеет смысл приобретать навыки налоговых консультантов и аудиторов, а также другие профессии, связанные с финансами.

Напомним, что с прошлого года из программ колледжей страны исключили почти сто профессий, которые давно устарели и являются невостребованными. Для получения большинства из них оказалось достаточно пройти короткие обучающие курсы.