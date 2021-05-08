Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Перед 9 мая россияне традиционно начинают чаще смотреть фильмы о войне. Издание «Ридус», ссылаясь на сведения онлайн-кинотеатра Megogo, перечислило топ-10 фильмов о Великой Отечественной войне, которые предпочитали смотреть зрители в 2020 году.

Так, первое место занял известный сериал 1973 года «Семнадцать мгновений весны». Второе место занял фильм «Ржев», снятый в 2019 году, на третьей строчке – «Они сражались за родину» (1975 год). Четвёртое и пятое место заняли современные фильмы «Белый тигр», снятый в 2012 году, «Битва за Севастополь» (2015 год).

Вторая пятёрка наиболее любимых фильмов о войне выглядит так: сериал 1968 года «Щит и меч», далее следует фильм 1985 года «Батальоны просят огня», затем – «А зори здесь тихие» (1972 год), на девятом месте «Завтра была война» (1978 год), и замыкает десятку снятый в 2002 году «Звезда».

Ранее мы сообщали, что в Москве перед 9 мая услуги такси будут бесплатны для ветеранов ВОВ. Действовать эта льгота будет в период с 7 по 9 мая.

Вам может понравиться

Меркель: Агрессивное поведение России меняет баланс сил на планете

Перед НАТО сейчас стоит много масштабных вызовов, но одно из центральных мест среди них занимает поведение России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. На мероприятии «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство»,

Издание The Trumpet рассказало, как Путин обыграл Обаму

Около 10 лет назад российский президент Владимир Путин перехитрил занимавшего тогда пост главы государства в США Барака Обаму, пишет американское издание The Trumpet. Автор статьи Иеремия Жак поясняет, что произошел

Sohu: На подходе к Санкт-Петербургу натовские корабли ждет смертоносная ловушка

Санкт-Петербург является стратегически важным городом России, однако ни США, ни НАТО даже не пытаются пробираться к нему сквозь воды Балтийского моря. Авторы американского издания Sohu пишут, что это происходит из-за
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 мая – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 8 мая – дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Королев: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 21 °C | Подольск: погода, 8 мая – дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 8 мая – пасмурно, до 22 °C |