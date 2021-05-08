Перед 9 мая россияне традиционно начинают чаще смотреть фильмы о войне. Издание «Ридус», ссылаясь на сведения онлайн-кинотеатра Megogo, перечислило топ-10 фильмов о Великой Отечественной войне, которые предпочитали смотреть зрители в 2020 году.

Так, первое место занял известный сериал 1973 года «Семнадцать мгновений весны». Второе место занял фильм «Ржев», снятый в 2019 году, на третьей строчке – «Они сражались за родину» (1975 год). Четвёртое и пятое место заняли современные фильмы «Белый тигр», снятый в 2012 году, «Битва за Севастополь» (2015 год).

Вторая пятёрка наиболее любимых фильмов о войне выглядит так: сериал 1968 года «Щит и меч», далее следует фильм 1985 года «Батальоны просят огня», затем – «А зори здесь тихие» (1972 год), на девятом месте «Завтра была война» (1978 год), и замыкает десятку снятый в 2002 году «Звезда».

Ранее мы сообщали, что в Москве перед 9 мая услуги такси будут бесплатны для ветеранов ВОВ. Действовать эта льгота будет в период с 7 по 9 мая.