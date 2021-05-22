На двух площадях Киева практически параллельно начались митинги. На Михайловской ЛГБТ-сообщество выступает в поддержку трансгендеров, а на Софийской националистические силы митингуют против ЛГБТ-сообщества.

Защитников трансгендеров в столице Украины собралось гораздо меньше, чем националистов, поэтому они находятся под охраной национальной гвардии. Представители движения «Традиция и порядок» кричат в рупор «Смерть ЛГБТ!» и заявляют, что не намерены допускать на Украине «диктатуру психических больных».

Марш представителей ЛГБТ-сообщества приурочен ко дню исключения из списка болезней такого явления, как трансгендерность.

Напомним, что ранее журналистка Ольга Скабеева анонсировала очередной гей-парад в Киеве и сообщала, что организовывается он по совету американского президента Джо Байдена.