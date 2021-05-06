Учения НАТО, которые проходят у российских границ практически беспрерывно больше похожи на репетицию войны с РФ. Так, 3 мая начались маневры Trojan Footprint-South, которые проводят Силы специальных операций европейских государств, входящих в альянс. Кроме того, еще в марте стартовали учения «Защитник Европы-2021», активная фаза которых ожидается совсем скоро.

Все это приводит к напряженности у российских границ. Получается парадокс – Североатлантический альянс почти месяц возмущался активностью войск РФ на границах с Украиной, однако сейчас стягивает силы к ее рубежам.

Уже в июне в Австрию должны прибыть около двух тысяч военных из Соединенных Штатов и других стран-членов НАТО, 800 автомобилей, великое множество другой боевой техники. Маневры «Защитник Европы» в этом году станут самыми масштабными со времен холодной войны. Участие в них планируют принять армии 26 государств планеты.

Эксперты напоминают, что в сентябре крупные учения проведет и Россия. По их мнению, к этому моменту имеет смысл урегулировать конфликт на Донбассе, так как он может стать поводом для начала войны между НАТО и РФ.