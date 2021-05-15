У берегов Норвегии и Шотландии стартовали учения Североатлантического альянса At Sea Demo / Formidable Shield. Они предполагают отработку самолетами и кораблями комплекса действий по обнаружению угроз с воздуха.

Эти маневры являются масштабной проверкой систем ПВО и ПРО установленной как на морских, так и на воздушных судах. Среди главных целей учений – выявление ракет и их сопровождение на всем протяжении полета. При этом комплексы противовоздушной и противоракетной обороны отслеживают как дозвуковые, так и сверх- или гиперзвуковые ракеты.

Все самолеты и корабли, которые принимают участие в маневрах, объединены в единую сеть. Это дает им возможность обмениваться данными о целях, сообщать их координаты, а также необходимые данные для ликвидации угроз с воздуха. Сообщается, что в учениях задействовано несколько десятков натовских самолетов, 15 боевых кораблей, а также почти три с половиной тысячи военнослужащих.