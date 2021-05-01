Соединенные Штаты хотят взять Черноморский флот России под круглосуточное наблюдение. Для этого они возводят в городе Очаков, что в Николаевской области на Украине, военную базу с комплексом гидроакустического слежения.

Этот радар будет круглосуточно наблюдать за перемещениями российских кораблей и самолетов, уверен военный эксперт Борис Рожин. Он также отмечает, что США на этом не остановятся.

Украина предоставила возможность Вашингтону и Лондону распоряжаться черноморским побережьем в Очакове, поэтому через некоторое время можно ожидать расширения инфраструктуры НАТО. Не исключено, что в городе появятся и другие базы, которые начнут устраивать провокации против России руками Киева.

Рожин отмечает, что НАТО прикрывается заявлениями о проводимых в Черном море учениях. Однако речь идет не о маневрах, а о постоянном присутствии США в регионе. И развитии военной инфраструктуры альянса.