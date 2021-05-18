Во время учений «Весенний Шторм-2021», которые уже стартовали в Эстонии, Североатлантический альянс задействует советские самолеты Су-22М4К. Подробности об этом рассказала пресс-служба эстонской армии.

Отмечается, что Су-22М4К представляет собой модернизированный истребитель бомбардировщик Су-17. Этот самолет советские конструкторы создали еще в 60-х годах прошлого столетия. Он особой славы не снискал, однако стал основой для других разработок.

Всего в маневрах примут участие 7 тысяч военных из разных стран НАТО. К ним привлекается, к примеру, разведывательное подразделение из Польши, которое дислоцируется в непосредственной близости от Калининградской области в городе Лидзбарк. Завершатся учения 5 июня.