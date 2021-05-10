читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты должны увеличивать оборонный бюджет, а не тратить деньги на решение внутренних проблем, пишет американское издание The Personal Interest. Автор публикации заявляет, что главной целью Америки сейчас является «устранение внешней угрозы».

Он отметил, что в этом году бюджет на оборону увеличился всего на 1,7 процента, но вместо того, чтобы добавить денег на эти цели, президент Джо Байден решает какие-то внутренние проблемы. Россия, Китай, Иран и другие опасные противники Соединенных Штатов обязательно воспользуются данным просчетом, чтобы подготовиться к «агрессии».

Эксперт пишет, что увеличение расходов на оборону необходимо по той простой причине, что имеющаяся в распоряжении Соединенных Штатов техника безнадежно устарела. Кроме того, США сократили флот почти вдвое. Имеется проблема и с квалифицированными пилотами, которые не имеют опыта и редко вылетают с аэродромов базирования.

По словам автора, надеяться на защиту НАТО США не могут, так как страны альянса также обременены своими проблемами. В случае военного столкновения придется действовать самостоятельно, но с такой техникой это будет означать неминуемое поражение.

Вам может понравиться

В Нью-Йорке проходит шествие в память о погибших во Второй мировой

Общество «Русская молодежь Америки» организовало шествие в честь Дня Победы, участники которого решили отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне. В настоящий момент они движутся через Бруклинский мост, чтобы

США проводят крупные учения на Аляске с имитационными пусками гиперзвуковых ракет

На учениях Northern Edge, которые стартовали на Аляске, США провели очередной имитационный запуск гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Он осуществлялся со стратегического бомбардировщика B-52 и завершился успешно. Проект Air-Launched Rapid Response Weapon

Турецкие пользовали назвали НАТО русофобской организацией и призвали Анкару отказаться от участия в учениях

17 мая в активную фазу вступают крупные учения Defender Europe — 21, которые в основном будут проходить на Балканах. В них примут участие не только страны НАТО, но еще и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 мая – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 10 мая – ясно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 мая – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 мая – снег, до 3 °C | Королев: погода, 10 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 10 мая – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 10 мая – небольшой дождь, до 11 °C |