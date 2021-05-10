Соединенные Штаты должны увеличивать оборонный бюджет, а не тратить деньги на решение внутренних проблем, пишет американское издание The Personal Interest. Автор публикации заявляет, что главной целью Америки сейчас является «устранение внешней угрозы».

Он отметил, что в этом году бюджет на оборону увеличился всего на 1,7 процента, но вместо того, чтобы добавить денег на эти цели, президент Джо Байден решает какие-то внутренние проблемы. Россия, Китай, Иран и другие опасные противники Соединенных Штатов обязательно воспользуются данным просчетом, чтобы подготовиться к «агрессии».

Эксперт пишет, что увеличение расходов на оборону необходимо по той простой причине, что имеющаяся в распоряжении Соединенных Штатов техника безнадежно устарела. Кроме того, США сократили флот почти вдвое. Имеется проблема и с квалифицированными пилотами, которые не имеют опыта и редко вылетают с аэродромов базирования.

По словам автора, надеяться на защиту НАТО США не могут, так как страны альянса также обременены своими проблемами. В случае военного столкновения придется действовать самостоятельно, но с такой техникой это будет означать неминуемое поражение.