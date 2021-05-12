В подводных лодках класса «Лада» используется водородно-кислородный топливный элемент, который вырабатывает электроэнергию для винтов. Это инженерное решение впервые использовано для кораблей ВМФ России, что делает силовую установку субмарин класса «Лада» по-настоящему революционной. Такую оценку высказало американское издание The National Interest в статье, опубликованной 11 мая. Представляем перевод этой статьи.

Lada-Class – самая опасная подводная лодка в России

Знаменитое ОКБ «Рубин» – крупнейшее в России конструкторское бюро подводных лодок. Оно же старейшее в стране – ему почти 120 лет. Команды разработчиков этого КБ спроектировали подавляющее большинство атомных подводных лодок, развернутых Советским Союзом, и теперь придумывают что-то новое и потенциально революционное. Такое, как новая подводная лодка Lada-класса, возможно, наиболее бесшумная субмарина в мире.

В новом проекте Lada используется эффективная каплевидная форма корпуса – стандартный дизайн, который является аэродинамически наиболее эффективным. Когда корпус подлодки в основном свободен от выступов, отверстий, ямок или других форм или отметин, которые могут вызывать турбулентность в воде и создавать заметный шум, то такой корпус считается «чистым». А корпус «Лады» выглядит очень гладким – то есть весьма «чистым».

Что, пожалуй, наиболее революционно в конструкции, – это силовая установка. Очевидно, что впервые для ВМФ России в Lada-классе используется водородно-кислородный топливный элемент, который вырабатывает электроэнергию для гребных винтов.

Эта система не является батареей, как то, что обычно встречается на дизель-электрических подводных лодках, а скорее представляет собой химическую реакцию, в результате которой вырабатывается электричество. Хотя в лодке «Лада» есть и дизельные генераторы. Что немаловажно, они значительно тише, чем у дизель-электрических подлодок, так как здесь нет громкого, лязгающего двигателя, издающего шум, – только спокойная, тихая химическая реакция.

Это тише атомной подводной лодки. Хотя сами атомные субмарины не особенно «громкие», их системы охлаждения могут быть такими. Чтобы охладить реактор, а затем отвести тепло в другое место, где оно может рассеиваться, необходим какой-то насос для транспортировки жидкого хладагента, который, естественно, будет создавать акустическую сигнатуру.

На сайте компании описаны некоторые особенности подводной лодки «Амур-950» – экспортной версии субмарин Lada-класса. Отмечено, что ее акустическая сигнатура в несколько раз меньше по сравнению с субмаринами класса Kilo, которые в настоящее время считаются наиболее тихими в мире.

Новейшая подлодка имеет в оснащении системы РЭБ нового поколения. Кроме этого, внутри корпуса проекта «Амур-950» имеется возможность разместить встроенные модули для производства необходимых реагентов непосредственно в плавании.

Подводим итог: простая химическая реакция внутри топливного элемента, очевидно, будет на порядки тише, чем работа силовой установки чисто дизель-электрической или атомной подводной лодки. Это является большим преимуществом в «глубоководных играх» современных продолжателей идей Марко Поло.