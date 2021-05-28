Пресс-служба управления Народной милиции ЛНР изложила собственную версию гибели военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой бригады украинской армии Максима Полевого. Она несколько отличается от того, что сообщили киевские СМИ.

По заявлению Народной милиции, погиб Полевой совсем не от пули снайпера, как заявляют в ООС, а от подрыва мины. Офицер вместе с заместителем командира батальона заехал на автомобиле на минное поле, которое не отмечено на картах, что и привело к взрыву. Случилось это во время проверки войск, которая проводится из-за участившихся сигналов о существенном ухудшении ситуации с дисциплиной в рядах ВСУ.

Полевой погиб сразу, так как получил серьезные ранения. Также по пути к госпиталю Северодонецка умер еще один военнослужащий. Второй сопровождающий сейчас находится в военно-медицинском учреждении в критическом состоянии.