Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пресс-служба управления Народной милиции ЛНР изложила собственную версию гибели военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой бригады украинской армии Максима Полевого. Она несколько отличается от того, что сообщили киевские СМИ.

По заявлению Народной милиции, погиб Полевой совсем не от пули снайпера, как заявляют в ООС, а от подрыва мины. Офицер вместе с заместителем командира батальона заехал на автомобиле на минное поле, которое не отмечено на картах, что и привело к взрыву. Случилось это во время проверки войск, которая проводится из-за участившихся сигналов о существенном ухудшении ситуации с дисциплиной в рядах ВСУ.

Полевой погиб сразу, так как получил серьезные ранения. Также по пути к госпиталю Северодонецка умер еще один военнослужащий. Второй сопровождающий сейчас находится в военно-медицинском учреждении в критическом состоянии.

Вам может понравиться

Пушков предрек тяжелые времена “слетевшим с катушек” США

В 2020 году Соединенные Штаты «слетели с катушек» и разрушили тот ««относительно устойчивый баланс», которого удалось достичь в последние годы минувшего столетия, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал

Российский Ту-22М3 за один полет “уничтожил” все натовские базы в Средиземном море

Уже в первый день своего появления в Сирии российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 развил бешеную активность. Он совершил полет над Средиземным морем и отработал нанесение ударов по военно-морским базам Соединенных Штатов,

Уралвагонзавод создает опытные образцы боевых роботов “Штурм”

Корпорация «Уралвагонзавод» приступила к производству опытных образцов боевых роботов «Штурм», которые разрабатываются для проведения боевых действий в условиях плотной городской застройки. Это тяжелые робототехнические комплексы, на которых возлагаются ударные функции.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | город Мытищи: погода, 28 мая – небольшой дождь, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 мая – небольшой дождь, до 9 °C | Королев: погода, 28 мая – пасмурно, до 26 °C | Подольск: погода, 28 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Армавир: погода, 28 мая – небольшая облачность, до 24 °C |