ВСУ продолжают размещать боевую технику в жилых районах подконтрольной Киеву территории Донбасса. Представители Народной милиции самопровозглашенной ДНР рассказали подробности о новых таких действиях украинских военных.

Так, в населенном пункте Новоигнатовка военнослужащие украинской армии замаскировали в жилом квартале зенитную установку, которая, впрочем, практически сразу была обнаружена местными жителями.

Такой же случай произошел в Красноармейске. Рядом с несколькими жилыми домами на улице Вербицкого появился украинский танк Т-64.

В ДНР сообщают, что таким образом украинцы прикрывают свою технику от ответных ударов, что является провокацией и нарушением договоренностей.

Также за последние сутки ВСУ обстреляли территорию непризнанной ДНР из гранатометов и минометов.