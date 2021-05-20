«Фонтанка» опубликовала статью о нападении на главу УСП Петербурга Алексея Барабанщикова. В статье размещено видео, которое, возможно, предоставили сами нападавшие.

СМИ сообщили 20 мая, что группа неизвестных в масках напала на главу ведомства, угрожая убийством. Впоследствии Барабанщиков подал заявлению в полицию. Журналист «Фонтанки» Александр Ермаков опубликовал видеозапись данного инцидента, утверждая, будто никакой агрессии в адрес главы УСП не было. При этом корреспондент умолчал об угрозах, о которых сообщается в заявлении Барабанщикова.

На видеозаписи в публикации «Фонтанки» видно, как неизвестные в масках и костюмах бросаются в сторону главы УСП и ведут себя крайне агрессивно. Данный видеоролик может стать весомым аргументом для возбуждения уголовного дела. Сотрудники полиции уже начали соответствующую проверку.

Примечательно, что ранее «Фонтанка» публиковала материалы, дискредитирующие городские комбинаты школьного питания, которые курирует глава УСП. Некоторые из публикаций принадлежат самому Ермакову. Ряд СМИ предположили, что статьи могут носить заказной характер.