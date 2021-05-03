Соединенные Штаты продолжают сыпать обвинениями в адрес России, не представляя при этом никаких адекватных доказательств. На этот раз они вспомнили эпизод, произошедший еще в 2019 году.

Они рассказали о неизвестной воздушной машине, которая на весьма высокой скорости промчалась прямо над палубой эсминца «USS Russell», а потом некоторое время вела за ним наблюдение. Сообщается, что самолет имел форму треугольника. Идентификация цели оказалась невозможной.

Американский экипаж долгое время считал, что это был НЛО, так как ни одной из стран нет самолетов, имеющих именно такую форму. Однако потом все чаще стали распространяться слухи о самолете, который наделен уникальными технологиями, разработанными в России.

На фото, которое доказывает встречу корабля США с неопознанным летающим объектом, распознать аппарат невозможно. Поэтому данное обвинение является бездоказательным и необоснованным.