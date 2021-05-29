читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В России стартовали ходовые испытания новейшей подлодки «Князь Олег», сообщает американское издание The National Interest. Журналист Питер Сучиу рассказывает, почему в США так опасаются этой субмарины.

Он напоминает, что подлодка «Князь Олег» относится к проекту «Борей-А». Она умеет бесшумно перемещаться под водой, поэтому обнаружить ее практически невозможно. Ни с корабля, ни с самолета. Кроме того, субмарина вооружена шестнадцатью межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».

Именно эти МБР наводят настоящий ужас на Соединенные Штаты. Ведь одного залпа ракетами будет достаточно, чтобы стереть с лица земли огромный мегаполис или даже целую страну.

Сучиу отмечает, что РФ довольно долго строила новую подлодку. На этот процесс ушло семь лет. В то же время, Москва не теряла даром времени, а занималась обновлением стратегических вооружений.

Подлодка «Князь Олег», по словам специалиста – это оружие сдерживания. Она станет для США и НАТО напоминанием, что даже если они сумеют напасть на Россию и уничтожить большую часть ядерного арсенала, возмездие их все равно настигнет. Потому что субмарина, которую невозможно найти в океане, нанесет мощный удар ракетами «Булава».

Вам может понравиться

Украинские бронированные катера провели артиллерийские стрельбы в Азовском море

Экипажи украинских малых бронированных катеров «Вышгород» и «Аккерман» приняли участие в маневрах, сопровождаемых артиллерийскими стрельбами. В акватории Азовского моря они разыграли учебный морской бой, а также отработали операцию по прикрытию

Стратегический бомбардировщик ВВС США летел над Балтикой с реальными авиабомбами

Американский бомбардировщик, совершавший полет над Балтийским морем неделю назад, был вооружен реальными авиабомбами, сообщает пресс-служба ВВС США. В своем официальном аккаунте в социальной сети она опубликовала фото, подтверждающее этот факт.

В США прошли испытания двигателей для способных нанести удар по Москве гиперзвуковых ракет

Соединенные Штаты сделали еще один шаг на долгом пути к созданию гиперзвукового оружия. Они испытали ракетный двигатель, созданный в сотрудничестве корпораций Lockheed Martin и Northrop Grumman. Представители этих компаний в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 мая – облачно с прояснениями, до 8 °C | город Мытищи: погода, 29 мая – переменная облачность, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Королев: погода, 29 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Подольск: погода, 29 мая – пасмурно, до 14 °C | Армавир: погода, 29 мая – переменная облачность, до 17 °C |