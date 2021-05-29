В России стартовали ходовые испытания новейшей подлодки «Князь Олег», сообщает американское издание The National Interest. Журналист Питер Сучиу рассказывает, почему в США так опасаются этой субмарины.

Он напоминает, что подлодка «Князь Олег» относится к проекту «Борей-А». Она умеет бесшумно перемещаться под водой, поэтому обнаружить ее практически невозможно. Ни с корабля, ни с самолета. Кроме того, субмарина вооружена шестнадцатью межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».

Именно эти МБР наводят настоящий ужас на Соединенные Штаты. Ведь одного залпа ракетами будет достаточно, чтобы стереть с лица земли огромный мегаполис или даже целую страну.

Сучиу отмечает, что РФ довольно долго строила новую подлодку. На этот процесс ушло семь лет. В то же время, Москва не теряла даром времени, а занималась обновлением стратегических вооружений.

Подлодка «Князь Олег», по словам специалиста – это оружие сдерживания. Она станет для США и НАТО напоминанием, что даже если они сумеют напасть на Россию и уничтожить большую часть ядерного арсенала, возмездие их все равно настигнет. Потому что субмарина, которую невозможно найти в океане, нанесет мощный удар ракетами «Булава».