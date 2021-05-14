В Сети появилось видео, снятое в израильском городе Бат-Ям, который попал под обстрел палестинских радикалов. Сообщается, что благодаря «Железному куполу», перехватившему подавляющее большинство ракет, удалось обойтись без более серьезных разрушений.

Но все же часть боеприпасов угодила в объекты городской инфраструктуры. Кроме того, свою долю внесли вандалы, которые пользуясь случаем громили магазины и другие строения. В настоящий момент начато их восстановление.

Напомним, что обстрелы Израиля начались в понедельник вечером. С тех пор по городам страны было выпущено более двух тысяч ракет. Они стали настоящим экзаменом для системы ПРО «Железный купол», но пока она успешно справляется со своей задачей.

ВВС Израиля в свою очередь регулярно наносит удары по сектору Газа. Там разрушено огромное количество зданий, число жертв пока подсчитывается.