В Интернете был размещен видеоролик, на котором демонстрируется, как средства ПВО «Железный купол» сбивают палестинские ракеты над Израилем.

На опубликованных кадрах можно увидеть работу израильских комплексов противоракетной обороны в окрестностях Ашкелона. По данному району было выпущено несколько ракет из сектора Газа, контролируемого палестинской группировкой ХАМАС. При этом отмечается, что эффективность данной защитной системы постепенно снижается из-за массированной ракетной атаки.

Вчера, 12 мая, представители ХАМАС сообщили о пуске не менее 130 ракет в сторону Израиля. Тем временем израильские ВВС обстреливают объекты палестинцев. Указывается, что им удалось уничтожить несколько ракетных установок боевиков.