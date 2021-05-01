Командующий ООС Сергей Наев заявил, что в настоящий момент Россия не собирается нападать на Украину. Он отметил, что на границах страны всегда существуют риски, но именно сейчас ситуация складывается таким образом, что непосредственной опасности вторжения со стороны РФ нет.

Наев также отметил, что несмотря на это, Киев прорабатывает каждый из возможных сценариев развития событий в ближайшем будущем. Чтобы быть в полной готовности в случае возобновления боевых действий на Донбассе.

Примечательно, что командующий заявил об участии в учениях и обсуждениях исключительно украинских войск. То есть, ВСУ не рассчитывает на вмешательство в возможный конфликт натовских или американских подразделений. Вполне вероятно, что Киев наконец понял – помогать ему никто не собирается.