читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командующий ООС Сергей Наев заявил, что в настоящий момент Россия не собирается нападать на Украину. Он отметил, что на границах страны всегда существуют риски, но именно сейчас ситуация складывается таким образом, что непосредственной опасности вторжения со стороны РФ нет.

Наев также отметил, что несмотря на это, Киев прорабатывает каждый из возможных сценариев развития событий в ближайшем будущем. Чтобы быть в полной готовности в случае возобновления боевых действий на Донбассе.

Примечательно, что командующий заявил об участии в учениях и обсуждениях исключительно украинских войск. То есть, ВСУ не рассчитывает на вмешательство в возможный конфликт натовских или американских подразделений. Вполне вероятно, что Киев наконец понял – помогать ему никто не собирается.

Вам может понравиться

Американские астронавты нашли на Луне корабль инопланетян и древние руины

Российские уфологи считают, что информация из американского ролика о находках на тёмной стороне Луны является правдой. По одной из существующих теорий заговоров, космическая программа США «Аполлон», которая официально была закрыта
  • Анна
  • 30.04.2021
  • читать 1 минуту

Немецкий публицист предрек бездействие Германии в случае войны России и НАТО

Немецкий публицист Вольфганг Мюнхау опубликовал в издании Handelsblatt свой прогноз на действия ФРГ в случае наступления России на европейские страны. Он отметил, что даже если Россия пройдет Сувалкский коридор и

Один из штрафов за нарушения ПДД увеличился в 5 раз с 1 мая

С 1 мая увеличатся штрафы на нарушения правил дорожного движения, относящихся к пересечению железнодорожных переездов. Так, если ранее они составляли лишь одну тысячу рублей, то теперь недисциплинированным водителям придется заплатить
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 мая – ясно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 1 мая – переменная облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 мая – пасмурно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 мая – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 1 мая – пасмурно, до 19 °C | Подольск: погода, 1 мая – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 1 мая – облачно с прояснениями, до 20 °C |