Власти Украины сообщили, что в настоящее время на границе с Россией было построено более половины «Стены».

Как отмечается, проект «Стена» представляет собой защитные фортификационные сооружения на российско-украинской границей. Как заявила украинская Госпогранслужба на соответствующий запрос StateWatch, реализация проекта завершена на 51,4%. Проект был утверждён в 2015 году, первоначально его стоимость составляла 4,1 миллиарда гривен. Но затем было решено снизить финансирование почти в два раза.

Отмечается также, что пять лет ушло на то, чтобы разработать законопроекты, согласно которым пограничным войскам не пришлось бы возмещать потери лесохозяйственному и сельскохозяйственному производству. Эти потери были допущены во время обустройства границ.

Ранее мы сообщали, что на украинско-российской границе было обустроено 400 километров противотанкового рва в рамках проекта “Стена”. Об этом рассказал руководитель Государственной погранслужбы Украины Сергей Дейнеко.