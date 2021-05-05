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Руководитель Государственной погранслужбы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что к настоящему времени на украинско-российской границе было обустроено 400 километров противотанкового рва.

Свое заявление он озвучил во время беседы с «РБК-Украина». Помимо этого, также было обустроено 330 километров рокадной дороги. Также Дейнеко рассказал о готовых 70 километрах колючей проволоки и 100 километрах металлического забора. На всё это было выделено в общей сложности 2,5 миллиона гривен, из них уже 2 миллиона были потрачены.

Отмечается, что подобная работа производится уже шестой год в рамках проекта, который имеет название «Стена», но, согласно сообщению Дейнеко, этого проекта в действительности нет. Однако такое название сохранилось, что вызывает у людей плохие ассоциации.

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