В украинском информационном агентстве Defense Express РСЗО «Торнадо-С», произведенную в РФ, сравнили с аналогичными установками от Украины и Китая: «Ольха-М» и PHL-16.

Авторы статьи отмечают, что РФ планирует глубоко модернизировать свой ракетный комплекс, оборудовав его новейшими ракетами с самонаведением, радиус поражения которых может достигнуть 200 километров. На Украине при этом проводятся испытания «Ольхи-М», разработанной на базе советской системы «Смерч». Она сможет уничтожать цели на расстоянии до 130 километров.

При этом украинские военные уже планируют провести усовершенствование этой ракетной установки. Ее круговое вероятное отклонение составляет 10 метров, что в 3 раза меньше, чем у «Торнадо-С». Что касается китайских РСЗО PHL-16 и A300, то они могут ликвидировать цели, расположенные в 220 и 290 километрах от них.