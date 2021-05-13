Наращивание оборонительных способностей Украины вроде бы и движется, но прогресс пока «микроскопический», заявил глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. По его словам, на перевооружение ВСУ выделяется недостаточно денег, поэтому оно просто отсутствует.

Кроме того, украинский закон «О территориальной обороне» нужно было принимать еще лет пять назад. Может тогда какой-то прогресс и наметился бы. Но пока его нет. Как нет и реформы СБУ, о которой Киев только ведет бесплодные разговоры.

За все минувшие годы можно выделить всего два достижения Украины в оборонной сфере. Это передача на вооружение ВСУ ракетных комплексов «Нептун», а также приобретение у Турции беспилотных аппаратов Bayraktar TB2. Все остальное назвать достижениями нельзя.

Бадрак отметил, что «противник» перевооружается значительно быстрее и эффективнее, несмотря на то, что его силы и так превосходят ВСУ во много раз. Кроме того, Украина ничего не разрабатывает самостоятельно. Она не в состоянии придумать не то что лазерное или электромагнитное оружие, но даже простой зенитно-ракетный комплекс. Также не проводятся работы по модернизации парка авиации, что негативно сказывается на обороноспособности страны.