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Жители Украины не хотят идти на службу в армию ни за какие социальные льготы и повышенные зарплаты. Это привело к серьезному кризису, который президент Владимир Зеленский пытается устранить законом о призыве резервистов без объявления мобилизации, пишет информационное агентство «РИА Новости».

Новый закон должен ускорить комплектацию армии резервистами. При этом в первую очередь призывают тех, кто уже прошел Донбасс и имеет опыт ведения боевых действий.

Впрочем, если США и НАТО все же прикажут Украине возобновить конфликт на востоке, призвать могут всех без разбора, причем мобилизацию для этого организовывать не придется.

Жители страны считают, что в армии нечего делать. В войсках процветает коррупция, вооружения и техники практически нет. Кроме того, никто не хочет воевать на Донбассе за интересы Североатлантического альянса и США.

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