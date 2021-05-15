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Экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева уверен, что президент Владимир Зеленский намерен в День независимости 24 августа объявить о проведении досрочных выборов главы государства. Политик считает, что так действующий лидер страны хочет обеспечить себе еще пять лет на высшем посту.

По словам Ревы, Зеленский все еще удерживает лидерство в рейтингах, но даже невооруженным глазом видно, что его показатели существенно уменьшаются. До 2024 года действующий президент полностью растеряет преимущество перед конкурентами и однозначно проиграет следующие выборы.

Если же он сейчас объявит досрочную президентскую гонку, то без особого труда одержит в ней победу и будет править еще 5 лет.

Напомним, что Зеленский победил на прошлых выборах с невероятным для Украины результатом в 73 процента голосов. В настоящий момент за него готовы проголосовать только 28% жителей страны.

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