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Пользователи сети перепутали дверь в кабинет со шкафом и предположили, что в Крыму открылся выход в Нарнию. Забавный эпизод произошел во время доклада министра транспорта республики Евгения Исакова.

Доклад осуществлялся на конференции, проводившейся в режиме онлайн. На кадрах видно, как из двери выглядывает неизвестный мужчина и тут же исчезает. Пользователи сети, смотревшие видео, подумали, что незнакомец выглядывал из шкафа и развили тему до Нарнии.

Ситуацию прояснила пресс-служба Министерства транспорта. Она пояснила, что на ВКС хотел попасть заместитель начальника Службы автомобильных дорог Крыма. И выглядывал он не из шкафа, а из соседнего кабинета.

«Неизвестный мужчина», заглянул в кабинет, увидел, что идет конференция и закрыл дверь. Поэтому пока пользователям придется забыть о «пути в Нарнию».

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