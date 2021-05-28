читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские беспилотники в скором времени получат систему инерциальной навигации, которая разрабатывается Ростехом. Пресс-служба госкорпорации поделилась подробностями об этом оборудовании.

Новая система навигации позволит гораздо лучше устанавливать направление движения и координаты тех или иных объектов. При этом ей не понадобятся какие-либо ориентиры на земле, на море или в воздухе.

Одно из главных достоинств системы – высокая точность определения координат. Погрешность результатов составит не более 2 процентов, что является очень хорошим показателем.

Также разработка Ростеха выделяется на фоне аналогов меньшими габаритами и весом. Она продолжает уверенно работать даже при сильных перегрузках.

Сообщается, что система инерциальной навигации может функционировать одновременно со спутниковым оборудованием. Причем сигналы будут поступать по отдельным каналам во избежание путаницы.

Вам может понравиться

ВМС США проведут крупные учения сразу в 17 часовых поясах

ВМС Соединенных Штатов активно готовятся к противостоянию с Россией и Китаем. На очередном этапе этой подготовки они проведут учения одновременно в 17 часовых поясах. Цель маневров – проверка готовности к

Греция отрицает получение сообщений о минировании самолета Ryanair

Афины не получали информацию о взрывном устройстве на борту пассажирского лайнера Ryanair, который был принудительно посажен в Минске. Греческое управление гражданской авиации официально заявило, что любые сообщения, призванные опровергнуть это

В Японии рассказали об исходящей от Польши угрозе для России

Польша намеревается купить беспилотники Bayraktar TB2, чтобы противостоять России и организовывать провокации на границе, сообщает военный обозреватель из Японии Масаси Сато на портале Yahoo News Japan. Он поясняет, что рои
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | город Мытищи: погода, 28 мая – небольшой дождь, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 мая – небольшой дождь, до 9 °C | Королев: погода, 28 мая – пасмурно, до 26 °C | Подольск: погода, 28 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Армавир: погода, 28 мая – небольшая облачность, до 24 °C |