Российские беспилотники в скором времени получат систему инерциальной навигации, которая разрабатывается Ростехом. Пресс-служба госкорпорации поделилась подробностями об этом оборудовании.

Новая система навигации позволит гораздо лучше устанавливать направление движения и координаты тех или иных объектов. При этом ей не понадобятся какие-либо ориентиры на земле, на море или в воздухе.

Одно из главных достоинств системы – высокая точность определения координат. Погрешность результатов составит не более 2 процентов, что является очень хорошим показателем.

Также разработка Ростеха выделяется на фоне аналогов меньшими габаритами и весом. Она продолжает уверенно работать даже при сильных перегрузках.

Сообщается, что система инерциальной навигации может функционировать одновременно со спутниковым оборудованием. Причем сигналы будут поступать по отдельным каналам во избежание путаницы.