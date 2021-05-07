Иран запустил ракету и взорвал Капитолий. Пока только на коротком видеоролике, который показали по государственному телеканалу прямо перед трансляцией выступления Верховного лидера Али Хаменеи.

Ролик появился на иранском ТВ в разгар переговоров по ядерной сделке, которые проходят в Австрии. Запад пытается добиться от Тегерана сокращения ядерной программы. Взамен ему предлагается отмена санкций, которые были введены ранее.

Из ядерной сделки с Ираном в 2017 году США вывел бывший президент Дональд Трамп. Его преемник Джо Байден еще до выборов заявлял, что возобновление соглашения станет одной из главных целей на президентском посту. Предполагается, что уже в мае действие договора будет восстановлено.

Согласится ли Тегеран на возобновление соглашения после агрессивных действий Соединенных Штатов, пока неизвестно. Но сейчас Пентагон по-прежнему остается в списке террористических организаций, запрещенных в Иране.