На МКС была повреждена система получения воды WPA. О произошедшей ситуации рассказали в NASA.

Система WPA, как отмечается, получает воду во время переработки конденсата атмосферной влаги и мочи. Поломка произошла на американском сегменте станции, по предварительной информации, причиной является утечка. Указывается, что такая же система находится и в российском сегменте станции.

Повреждение ничем не грозит экипажу МКС, и на МКС имеется солидный запас воды. Его, как сообщается, хватит на несколько недель. В случае необходимости, как заявили представители Роскосмоса, они помогут американским коллегам, но пока с ними не связывались по этому поводу.

На станции имеются все необходимые запасные части и инструменты, поэтому ремонтные работы должны начаться уже на следующей неделе.

Ранее мы сообщали, что в Китае отправили на орбиту первый модуль своей космической станции. Он рассчитан на трёх космонавтов, и в будущем будет отправлено ещё два модуля.