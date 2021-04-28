Первый модуль китайской космической станции Тяньхэ отправится на орбиту Земли 29 апреля. 20-тонная конструкция вместе с ракетой-носителем Long March 5B уже доставлена на космодром на острове Хайнань.

По словам экспертов, модуль похож на аналоги, использованные в российских станциях «Салют» и «Мир». Он рассчитан на трех космонавтов и включает в себя три отсека – лабораторный, служебный и стыковочный. Диаметр конструкции составляет 4,2 м, а длина – 16,6 метра.

Сообщается, что общая масса китайской космической станции составить 66 тонн. В недалеком будущем на орбиту выведут еще два таких же модуля, которые пристыкуются к первому. Это позволит увеличить количество находящихся на борту космонавтов и расширить их возможности.

Помимо станции, в планы Китая входит еще и разработка космического телескопа, диаметр которого составит около двух метров.