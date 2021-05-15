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Риск террористических актов на территории Соединенных Штатов существенно повысился, говорится в новом бюллетене, выпущенном МВД страны. В этом обвиняются конечно же Россия и Китай, которые якобы «активизировали действия по насаждению разногласий».

Так, в МВД заявили, что РФ, Иран и Китай постоянно дезинформируют мировое сообщество. Они пытаются доказать, что коронавирус был разработан в американских лабораториях. Кроме того, эти страны постоянно манипулируют данными об эффективности вакцин, пытаясь продвигать на мировой рынок свои препараты.

Все это порождает разногласия в американском обществе. «Внутренние террористы», а также люди, которые прислушиваются к радикальным силам за пределами Соединенных Штатов, вполне могут организовывать террористические акции. Также они переманивают на свою сторону последователей в социальных сетях и на других интернет-ресурсах.

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