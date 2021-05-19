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Россия готова стать посредником на переговорах Израиля с Палестиной, заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Михаил Богданов израильскому послу Александру Бен Цви. Он также высказал обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в регионе.

По словам Богданова, Палестина и Израиль просто обязаны сесть за стол переговоров и предпринять все возможные меры для урегулирования конфликта. Боевые действия с каждым днем увеличивают количество жертв среди мирного населения, поэтому их необходимо как можно скорее прекратить.

В понедельник о необходимости переговоров между Израилем и сектором Газа говорила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она предложила провести встречу сторон в Москве. Также, по словам Захаровой, Россия уже занята подготовкой данного мероприятия.

Для обсуждения возможной встречи привлечены страны «ближневосточной четверки», а также непосредственно участники столкновения.

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