Министерство просвещения РФ разработало правила допуска родителей в школьные и дошкольные пищеблоки для усиления контроля за качеством питания и предоставления услуги в целом. Однако родительскому сообществу не все понравилось в документе. Первый замминистра Дмитрий Глушко обратил на это внимание.

В своем Telegram-канале чиновник отметил, что после подведения итогов по организации горячего питания в конце учебного года будут рассмотрены недоработки и ошибки.

«Для родителей не должно быть препятствий для проведения мониторинга качества питания в школах, на что и указал Президент РФ В.В.Путин 13 апреля во время посещения координационного центра Правительства РФ», — написал Глушко.

Далее замминистра объявил, что ими совместно с АНО «За школьное питание» на платформе Telegram был создан специальный канал для сбора предложений от родителей. При этом чиновник подчеркнул, что родительское мнение будет учтено в доработке регламента по допуску законных представителей учащихся и воспитанников в помещения для приема пищи.

В последнее время участились случаи отравлений детей, причиной которых может быть некачественное питание в школах и детских садах, в связи с чем назрел вопрос усиления контроля с подключением родительского сообщества. Особенно остро вопрос стоит в Санкт-Петербурге, где на крупных поставщиков поступает все больше жалоб. Родители также высказывают недовольство тем, что не могут попасть в школьные столовые для проверки. При этом многие остались не удовлетворены правилами, предложенными Минпросвещения. Большинство посчитали некоторые требования слишком жесткими. Например, наличие отрицательного теста на COVID-19 и санкнижки с прививками.

Дело в том, что процесс сбора необходимых документов и справок займет слишком много времени, и за этот период нарушитель успеет исправить все замечания, поэтому проверка не даст желаемого результата.

Похожее случилось в школе № 93 Пушкинского района, когда ученик заснял на камеру суп с «сырым куском мяса». После того, как фотография была выложена в Сеть и СМИ стали активно рассказывать об инциденте, в школе успели провести проверку, которая ничего не обнаружила. Организацией питания в школе занимается крупный петербургский поставщик «Артис-Детское питание». В последнее время комбинат все чаще упоминается в скандальных историях. При этом за три месяца компания так и не исправила нарушения, выявленные Роспотребнадзором.

Упрощение процедуры допуска родителей в пищеблоки ускорило бы выявление нарушений и в дальнейшем работало бы на предупреждение отравлений, на что и указал замминистра Дмитрий Глушко.