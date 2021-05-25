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Британское издание Daily Mail рассказало о выступлении американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска на форуме «Новое знание» и о его планах по открытию в России предприятия для производства электромобилей Tesla. Эта публикация вызвала интерес у читателей и спровоцировала целую лавину комментариев.

Так, многие пользователи поддержали планы Маска. Они написали, что он один из немногих в США, кто видит Россию не угрозой, а крупным деловым партнером. По словам комментаторов, РФ сумела сохранить великолепные научные школы после развала СССР.

Также читатели отметили, что действующий президент США Джо Байден совсем не ценит вклад предпринимателя в процветание страны.

«После прихода Байдена к власти все здравомыслящие компании покинут США. Жаль американцев… Демократы приведут Америку к краху», заявил один из пользователей.

«США не ценят Маска. Горстка прогрессивных лузеров», – поддержал его еще один читатель.

Комментатор под ником E2WiseWords выразил сомнение, что России нужно предприятие по изготовлению Tesla. По его мнению, детище Маска сейчас находится в глубоком кризисе, поэтому РФ не стоит с ним связываться.

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