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В докладе о работе правительства за прошлый год премьер-министр Михаил Мишустин 40 раз упомянул российского лидера Владимира Путина и инициативы, в соответствии с которыми действовал Кабмин.

Отмечается, что дважды Мишустин упомянул Путина как главу государства и еще 38 раз сказал слово «президент».

Премьер-министр рассказал о таких инициативах российского лидера, как выплаты медработникам, которые работают непосредственно с ковидными пациентами, введение возврата части средств за приобретение туристических путевок по России, увеличение бюджетных мест в высших учебных заведениях.

Также Мишустин не обошел стороной и поправки в Конституцию предложенные Путиным. Они, по мнению главы правительства, направлены для расширения возможностей для российского бизнеса и на стремительный рост экономических показателей.

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