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Разговоры о закупках Украиной американских истребителей пятого поколения F-35 сперва утихли, а затем мягко перетекли в заявления о ремонте двигателей древних советских истребителей Су-27 и МиГ-29. Киев выделил на восстановление силовых агрегатов 150 миллионов гривен и объявил соответствующий тендер.

Стоит заметить, что Украина остается верной себе. Она объявила конкурс, отлично понимая, что кроме Луцкого предприятия «Мотор» с заявленными работами никто не справится. В стране просто больше нет заводов с такой специализацией.

Напомним, что руководство ВВС Украины ранее заявляло, что через 10-12 лет Киев сможет закупить истребители F-35 в США. Позже речь зашла уже о более дешевых самолетах F-16. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон предложил Украине свои самолеты Rafale и даже пообещал выгодный кредит. Однако вполне вероятно, что Киев пока готов потратится лишь на ремонт старой техники, а не на обновление авиационного парка.

Тендер уже вызвал недоумение средств массовой информации, которые недовольны намерением властей использовать устаревшие истребители.

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