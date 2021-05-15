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Несмотря на требование Армении покинуть территорию страны, азербайджанские военные по-прежнему остаются в Сюникской области, сообщает главное военное ведомство. Предполагается, что войска ждут приказа командования для дальнейшего продвижения.

Исполняющий обязанности главы правительства Никол Пашинян заявил, что у военнослужащих армии Азербайджана имеются несколько подкорректированные карты местности, которые позволяют им оправдать присутствие в Сюникской области. Также он отметил, что Армения не собирается отдавать ни метра своей территории противнику.

В настоящий момент проводятся консультации в рамках ОДКБ по вопросу вторжения азербайджанских войск на армянскую территорию. Кроме того, прокуратура возбудила сразу два уголовных дела по статьям о незаконном переходе границы Армении и посягательстве на ее территориальную целостность.

Напомним, что Сюникская область Армении после Второй Карабахской войны оказалась приграничной территорией.

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