Испытания новейших американских противоракет SM-6, которые прошли в минувшую субботу, должны были состояться на несколько дней ранее. Однако тогда военнослужащим армии США помешал российский разведывательный корабль.

Издание Military, публикацию которого перевел на русский язык портал «ПолитРоссия», сообщает, что для тестирования новых ракет для системы противоракетной обороны Aegis были выбраны Гавайские острова. Однако именно там оказался российский корабль-разведчик «Карелия». Американцам пришлось несколько дней отслеживать его действия и дожидаться, пока судно покинет акваторию.

В результате тестовые пуски состоялись только 29 мая. И завершились они неудачно. Два боеприпаса SM-6 не сумели перехватить баллистическую ракету.

Отставной капитан американских ВМС Карл Шустер объяснил присутствие российского корабля у Гавайев желанием Москвы оценить работу противоракетных систем США и использовать полученную информацию в разработке и модернизации своего гиперзвукового оружия.