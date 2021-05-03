Россия готова выполнить шаги, направленные на прекращение «бессмысленного противостояния» с Западом и отмены санкций, заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она пояснила, что Москва сделает это несмотря на то, что «санкционную войну» начала не РФ.

Она отметила, что санкции, периодически вводимые в отношении России, не только подрывают отношения с «коллективным Западом», но и лишают их хоть каких-нибудь перспектив нормализации.

По словам Захаровой, Россия ждет, когда в отношениях возобладает здравый смысл и Запад откажется от любого вмешательства в дела суверенного государства и бравирования «правом сильного». Представитель МИД также отметила, что Европа давно должна была убедиться в том, что санкционные меры бьют не только по России, но и по тем, кто их вводит. Использование в отношениях с Россией принципов равноправия и справедливости позволит добиться гораздо большего, чем регулярными ограничениями.