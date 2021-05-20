читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Демонтаж монумента маршалу Ивану Коневу в Праге свидетельствует, что Чехия подхватила от Украины «вирус борьбы с памятниками», заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Михаил Богданов. Он отметил, что Следственный комитет России уже возбудил по этому факту уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

Богданов привел в качестве примера Украину, которая уже много лет сражается с собственной историей. Она регулярно сносит памятники, которые так или иначе связаны не столько с Советским Союзом, сколько именно с Россией. Причем ее неутомимая борьба временами превращается в абсурд. Так, в рамках «декоммунизации» она уже демонтировала памятник полководцу Александру Суворову, а теперь поглядывает и на композицию с Екатериной Второй в Одессе.

Богданов напомнил, что именно маршал Конев, возглавляющий советские войска лично освободил Чехословакию. Прага, уничтожая памятник ему, пытается вытравить память об этом и создать новых героев из нацистских сил.

Вам может понравиться

В ростовской школе уволилась учительница, которая пыталась насильно смыть макияж с ученицы

В ростовской школе началась проверка после того, как учительница попыталась насильно смыть со школьницы косметику. Как сообщается, инцидент произошёл в школе №4 Морозовска. Преподавательнице не понравился яркий макияж ученицы, и
  • Анна
  • 20.05.2021
  • читать 1 минуту

Министр обороны Польши опубликовал фото БПЛА Bayraktar TB2 с эмблемой ВВС страны

На днях глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак выложил в сеть фотографию турецкого ударно-разведывательного дрона Bayraktar TB2 с эмблемой польских ВВС на фюзеляже. Снимок не прошел мимо внимательных военных экспертов,

Москва выразила готовность стать посредником между Палестиной и Израилем

Россия готова стать посредником на переговорах Израиля с Палестиной, заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Михаил Богданов израильскому послу Александру Бен Цви. Он также высказал обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в регионе.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | город Мытищи: погода, 20 мая – пасмурно, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 мая – ясно, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 мая – ясно, до 18 °C | Королев: погода, 20 мая – переменная облачность, до 20 °C | Подольск: погода, 20 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 20 мая – облачно с прояснениями, до 22 °C |