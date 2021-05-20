Демонтаж монумента маршалу Ивану Коневу в Праге свидетельствует, что Чехия подхватила от Украины «вирус борьбы с памятниками», заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Михаил Богданов. Он отметил, что Следственный комитет России уже возбудил по этому факту уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

Богданов привел в качестве примера Украину, которая уже много лет сражается с собственной историей. Она регулярно сносит памятники, которые так или иначе связаны не столько с Советским Союзом, сколько именно с Россией. Причем ее неутомимая борьба временами превращается в абсурд. Так, в рамках «декоммунизации» она уже демонтировала памятник полководцу Александру Суворову, а теперь поглядывает и на композицию с Екатериной Второй в Одессе.

Богданов напомнил, что именно маршал Конев, возглавляющий советские войска лично освободил Чехословакию. Прага, уничтожая памятник ему, пытается вытравить память об этом и создать новых героев из нацистских сил.