Российский ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» по боевой мощи сравняется с фронтовыми бомбардировщиками, сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на информированные источники. Все дело в том, что для винтокрылой машины сейчас разрабатываются новейшие крылатые ракеты.

На внешних подвесках «Ночного охотника» разместится четыре таких боеприпаса. Они позволят уничтожать цели, расположенные на расстоянии до ста километров. Сообщается, что преимуществом ракет станет высокая точность попадания по самым разнообразным объектам военной инфраструктуры, боевой технике и живой силе.

Ракеты, которые в процессе разработки называются «изделием 305», в несколько раз повысят боевую мощь вертолета. По сути, Ми-28 станет единственной в мире винтокрылой машиной со штатными крылатыми ракетами с большой дальностью и высокой точностью поражения целей.